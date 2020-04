I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Al Bano: “È morto Mariano, l’uomo che mi disse di sposare Romina”



In una lunga intervista rilasciata alla trasmissione di RaiRadio2 ‘I Lunatici’, Al Bano ha raccontato il dolore provato per la morte dell’amico Mariano. L’uomo aveva il Coronavirus. Per l’artista era come un fratello. Fu lui a consigliargli di sposare Romina Power. Al Bano ha parlato anche della quarantena e ha risposto all’appello di Tiziano Ferro al Governo.

