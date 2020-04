Al supermercato con la moglie: “È disabile”, multa di 900 euro per entrambi e il marito ha un malore

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Una coppia di coniugi anziani multati a Nuoro. Lei, 72enne e disabile al 100%, lui 74 anni era sceso per accompagnarla ma la Polizia stradale non ha voluto sentire ragioni. Sanzioni pesantissime per entrambi: 533 euro all’uomo, 400 alla donna. Lui dopo ha un malore. Protesta la figlia: “Ho posto il problema dei genitori ad un posto di blocco. Mi è stato risposto che essendo invalida con accompagnamento potevano uscire in due”.

