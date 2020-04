I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alba Parietti piange la morte di un amico per Coronavirus: “Deceduto in solitudine, senza carezze”



È un giorno doloroso per Alba Parietti. Il padre di un caro amico di suo figlio è morto dopo aver contratto il Coronavirus. La showgirl, in un post pubblicato sui social, ha spiegato che l’uomo era stato ricoverato una settimana fa. Questa mattina è deceduto in solitudine, senza le carezze e il conforto dei suoi cari.

Continua a leggere



È un giorno doloroso per Alba Parietti. Il padre di un caro amico di suo figlio è morto dopo aver contratto il Coronavirus. La showgirl, in un post pubblicato sui social, ha spiegato che l’uomo era stato ricoverato una settimana fa. Questa mattina è deceduto in solitudine, senza le carezze e il conforto dei suoi cari.

Continua a leggere

Continua a leggere