Alberto di Monaco guarito dal Covid-19, il video in giardino con la moglie Charlene



Dopo la quarantena a palazzo reale, che l’ha tenuto lontano dalla sua famiglia, Alberto di Monaco è tornato ad abbracciare sua moglie Charlene e i suoi figli, Jacques e Gabriella. Il principe aveva scoperto di essere positivo al coronavirus il 19 marzo, ma le sue condizioni fin da subito non sono mai state gravi. Adesso è completamente guarito, come si vede in un video pubblicato su Instagram, nella residenza estiva di Roc Angel.

