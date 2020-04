I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alberto, medico in pensione, torna in corsia a 69 anni: “Non ho paura, voglio essere d’aiuto”



La storia di Alberto Rossi, 69 anni ed ex medico militare in pensione di Livorno, è stato tra i primi ad arruolarsi nella task force del governo ed è arrivato all’ospedale di Piacenza per dare una mano ai colleghi più giovani nella lotta al Coronavirus: “Mi sono detto: sono libero, non ho una moglie che mi aspetta a casa. Posso farlo e voglio farlo anche per capire di più ciò che sta succedendo”.

