I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Albiano Magra. Il sopravvissuto del ponte crollato: “Ho un bimbo di 5 anni. Ero convinto di morire”



La drammatica testimonianza di Andrea Angelotti, l’autista del corriere rimasto coinvolto nel crollo del ponte di Albiano. Operato per una frattura ad una vertebra, per fortuna sta bene. “Mi sono tornate in mente in modo vago le immagini del ponte Morandi. Vivere tutto questo in prima persona è stato terrificante”.

Continua a leggere



La drammatica testimonianza di Andrea Angelotti, l’autista del corriere rimasto coinvolto nel crollo del ponte di Albiano. Operato per una frattura ad una vertebra, per fortuna sta bene. “Mi sono tornate in mente in modo vago le immagini del ponte Morandi. Vivere tutto questo in prima persona è stato terrificante”.

Continua a leggere

Continua a leggere