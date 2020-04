I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alec e Hilaria Baldwin in attesa del quinto figlio dopo il secondo aborto consecutivo



Hilaria è di nuovo incinta, dopo il doppio doloroso aborto consecutivo. Per Alec e Hilaria Baldwin sarà il quinto figlio. A comunicarlo è proprio la moglie dell’attore sui social network, mostrandosi in video con la pancia scoperta: “Ho appena avuto la grande notizia che tutto va bene e che il piccolo è in salute”.

