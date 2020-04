I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alena Seredova: “Parto previsto il 2 giugno ma andare in ospedale mi agita, meno sicuro di casa”



Al parto di Alena Seredova dovrebbe mancare poco più di un mese, forse meno. L’ex moglie di Gigi Buffon fa sapere che la bambina che aspetta dal compagno Alessandro Nasi dovrebbe nascere il 2 giugno, ma resto contemplato un anticipo rispetto alla tabella di marcia: “È tutta storta quindi a partire da metà maggio sarò in allerta pronta ad andare in ospedale con la mia valigia”. Ma l’idea di andare in ospedale in questo momento non la rende serena.

