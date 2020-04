I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alessandria, auto contro carro funebre: muore 25enne, un anno fa scampò a incidente in moto



Scampato a un incidente in moto un anno fa, un giovane di 25 anni è morto in uno schianto nella provincia di Alessandria. Il ragazzo, Elia De Luca, alla guida della sua auto si è scontrato con un furgoncino di un’impresa di pompe funebri. Portato in gravi condizioni all’ospedale di Alessandria, è morto poco dopo.

Continua a leggere



Scampato a un incidente in moto un anno fa, un giovane di 25 anni è morto in uno schianto nella provincia di Alessandria. Il ragazzo, Elia De Luca, alla guida della sua auto si è scontrato con un furgoncino di un’impresa di pompe funebri. Portato in gravi condizioni all’ospedale di Alessandria, è morto poco dopo.

Continua a leggere

Continua a leggere