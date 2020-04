I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alfonso Signorini ha vinto la sfida di condurre un reality con una pandemia in corso



Ci sarà un prima e un dopo Coronavirus, come per la venuta di Cristo, nella vita così come nella tv. Il modo in cui sono stati occupati gli spazi televisivi è stato osservato con maggiore spirito critico dagli spettatori. Sono gli effetti collaterali positivi del decreto #iorestoacasa. Una nuova civitas televisiva è all’orizzonte e probabilmente Alfonso Signorini ne farà parte. Chissà gli altri.

Continua a leggere



Ci sarà un prima e un dopo Coronavirus, come per la venuta di Cristo, nella vita così come nella tv. Il modo in cui sono stati occupati gli spazi televisivi è stato osservato con maggiore spirito critico dagli spettatori. Sono gli effetti collaterali positivi del decreto #iorestoacasa. Una nuova civitas televisiva è all’orizzonte e probabilmente Alfonso Signorini ne farà parte. Chissà gli altri.

Continua a leggere

Continua a leggere