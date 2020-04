I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alla Mostra d’Oltremare si raccoglie cibo per chi è in difficoltà durante l’emergenza coronavirus



Al Padiglione 6 della Mostra d’Oltremare di Napoli, si raccoglie cibo per chi è in difficoltà durante l’emergenza coronavirus. Questa mattina, consegnate circa 11 tonnellate di cibo da parte di Coldiretti Campania: cibo che sarà poi distribuito alle famiglie in difficoltà da parte dei volontari della Caritas e della Comunità di Sant’Egidio.

