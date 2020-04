I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Allarme a Vajont, scomparso un bambino di tre anni: ricerche in corso



Un bambino di tre anni è scomparso questa sera a Vajont, in provincia di Pordenone, nel Friuli Venezia Giulia. Il piccolo che è affetto da un lieve disabilità si è allontanato da casa mentre la madre era intenta a preparare la cena: immediatamente sono stati attivati i soccorsi. Le ricerche sono in corso in tutta la zona da parte di carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino.

