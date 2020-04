I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Allenamenti sospesi fino al 13 aprile, lo stabilisce il nuovo decreto del Governo



Nel DPCM con cui il Governo ha confermato fino al 13 aprile le misure anti-contagio per l’Italia è stata aggiunta una norma per le società sportive: “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati” ma anche le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo”.

