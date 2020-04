I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Andie Macdowell al parco viola il lockdown”: investita dalle critiche, l’attrice lascia Twitter



L’attrice Andie Macdowell ha disattivato il suo account Twitter dopo la pioggia di critiche che le si è abbattuta addosso per una serie di foto attraverso le quali era stata accusata di avere violato il lockdown insieme alle sue figlie per intrufolarsi in un parco chiuso a Los Angeles. L’attrice ha negato di essere la donna in foto e ha lasciato i social.

