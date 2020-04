I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Andrea Iannone e Cristina Buccino, una passione a prova di quarantena



Sono 78 i chilometri che separano Andrea Iannone e Cristina Buccino, non sarebbero troppi per far esplodere una passione. Il condizionale è d’obbligo ma sul tavolo ci sono una serie di indizi: lui canta “Cristina” di Sebastian Yatra, lei registra una stories da quella che sembra casa sua. Quarantena insieme in barba ai decreti restrittivi?

Continua a leggere



Sono 78 i chilometri che separano Andrea Iannone e Cristina Buccino, non sarebbero troppi per far esplodere una passione. Il condizionale è d’obbligo ma sul tavolo ci sono una serie di indizi: lui canta “Cristina” di Sebastian Yatra, lei registra una stories da quella che sembra casa sua. Quarantena insieme in barba ai decreti restrittivi?

Continua a leggere

Continua a leggere