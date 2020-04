I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Andria: ha fretta di venire al mondo, la piccola Lea nasce in casa con mamma e papà



“È successo tutto così all’improvviso e non siamo riusciti a muoverci per raggiungere l’ospedale allora mio marito ha chiamato il 118 e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza si è lasciato guidare dalla voce esperta dell’infermiera”, così mamma Graziana ha raccontato la nascita della piccola Lea, una neonata pugliese venuta al mondo in casa alla presenza dei soli genitori.

Continua a leggere



“È successo tutto così all’improvviso e non siamo riusciti a muoverci per raggiungere l’ospedale allora mio marito ha chiamato il 118 e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza si è lasciato guidare dalla voce esperta dell’infermiera”, così mamma Graziana ha raccontato la nascita della piccola Lea, una neonata pugliese venuta al mondo in casa alla presenza dei soli genitori.

Continua a leggere

Continua a leggere