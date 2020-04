I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Anna Munafò incinta, svelato il nome del bebè: si chiamerà Michael



L’ex tronista di Uomini e Donne e Giuseppe Saporita, suo marito da pochi mesi, diventeranno genitori per la prima volta. La Munafò è incinta di un maschietto che nascerà a giugno e, in occasione della festa casalinga per il suo 34esimo compleanno, ha svelato il nome del bebè: si chiamerà Michael.

