Antonio morto di coronavirus in carcere. Era in attesa dell’inizio processo



Antonio era recluso nel carcere di Voghera in attesa di giudizio. Per giorni con la febbre e il medico si rifiutò di visitarlo. È morto nei giorni scorsi per Coronavirus all’ospedale San Carlo di Milano. Come lui rischiano tanti altri detenuti, con il rischio di trasformare le celle in veri e propri lazzaretti dove non può esserci alcun distanziamento sociale. Il grido di allarme di un detenuto a Fanpage.it: “Molti hanno la febbre e non fanno i tamponi, la situazione è più grave di quanto sembra”.

