Arcuri: “App fase 2 è volontaria e anonima, ci aspettiamo la usino 7 italiani su 10”



L’app per monitorare i contatti degli italiani durante la fase due potrebbe presto essere in campo. Nel frattempo il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, assicura che l’app sarà gratuita e verrà utilizzata solo su base volontaria. L’aspettativa, però, è che quella che almeno sette italiani su dieci la usino.

