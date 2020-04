I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Arcuri: “La fine dell’emergenza Coronavirus arriverà solo con il vaccino”



il commissario per l’emergenza Covid 19 frena nettamente sulle riaperture: “Nei prossimi giorni, non fate sciocchezze: state a casa”, dice in conferenza stampa. “Senza vaccino, abbiamo un solo antidoto: noi stessi e i nostri comportamenti che devono servire a prevenire e a contenere i contagi” ribadisce.

