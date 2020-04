I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Arcuri sulle mascherine: “Speculazione vergognosa, dal 4 maggio disponibili 12 milioni al giorno”



Dl Liquidità e stato dell’arte della fornitura di dispositivi di protezione individuale al centro dell’audizione del commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus in Italia, Domenico Arcuri, davanti alle commissioni riunite Finanze e Attività Produttive della Camera: “Mascherine a 0,50 centesimi? L’obiettivo è annientare una speculazione vergognosa rispetto ad un bene primario come quello della salute”.

