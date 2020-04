I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Arrestato il medico che ha picchiato il paziente per strada a Calimera



Arrestato il medico che ha picchiato il paziente per strada davanti al suo studio di Calimera, in provincia di Lecce. Il medico Vincenzo Refolo è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica.

