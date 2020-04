I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Arrigo e Monika, che hanno scelto il suicidio assistito dopo 55 anni insieme: “Erano una cosa sola”



Arrigo Crisciani, 81 anni, era malato. La moglie Monika Schnell, di 77 anni, non avrebbe resistito senza di lui. Così la coppia di Trieste ha chiamato le tre figlie e comunicato la decisione di organizzare il viaggio in Svizzera, dove sono andati tutti insieme, per il suicidio assistito. La figlia: “Non c’era sofferenza nei loro volti”.

