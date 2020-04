I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Arriva il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi: Inps ha avviato procedure pagamento



L’Inps ha comunicato che sono state avviate le procedure per il pagamento del bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi, introdotto dal decreto Cura Italia per fronteggiare l’emergenza Coronavirus da un punto di vista economico. I beneficiari riceveranno un messaggio o una mail di conferma dell’avvenuto accredito.

