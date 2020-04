I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Autotrasportatore positivo al coronavirus si mette sul camion e si mette in viaggio per l’Italia



L’uomo era in attesa del risultato del tampone quando si è messo alla guida del camion. Quando si è sentito male all’altezza di Orvieto è stato trasferito in ospedale dove è emerso il risultato del test. Non avrebbe informato della sua condizione la società per cui lavora. All’oscuro anche il collega che viaggiava con lui che ora potrebbe essere stato contagiato.

Continua a leggere



L’uomo era in attesa del risultato del tampone quando si è messo alla guida del camion. Quando si è sentito male all’altezza di Orvieto è stato trasferito in ospedale dove è emerso il risultato del test. Non avrebbe informato della sua condizione la società per cui lavora. All’oscuro anche il collega che viaggiava con lui che ora potrebbe essere stato contagiato.

Continua a leggere

Continua a leggere