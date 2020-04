I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bambina di 11 anni di New York raccoglie fondi per i nonni lombardi, in cambio regala mascherine



La storia di Stella Becker, bambina di 11 anni di Long Island che cuce mascherine in casa e le dona alle persone di New York. In cambio non vuole soldi, ma chiede di fare donazioni alla Croce Rossa di Mortara, il comune lombardo dove vivono i suoi nonni che hanno problemi di salute: “Con un solo dollaro potete aiutarli”.

