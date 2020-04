I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bambino positivo al coronavirus ha incontrato 172 persone e non ha contagiato nessuno



In Francia un bambino di 9 anni positivo al coronavirus non lo ha trasmesso a nessuno, nonostante sia entrato in contatto con più di 170 persone. Il caso è oggetto di uno studio pubblicato dal Public Health France. Il bambino è collegato al caso di Steve Walsh, primo positivo al coronavirus in Gran Bretagna.

