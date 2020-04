I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bambino vittima di bullismo scrive a Tom Hanks, l’attore risponde: “Hai un amico in me”



Si chiama Corona, australiano, ha 8 anni. Scrive a Tom Hanks per informarsi del suo stato di salute e spiega la tristezza nel sentirsi chiamato coronavirus da molti per via del suo nome. L’attore risponde in modo affettuoso, regalandogli una macchina da scrivere di marca omonima, Corona, e aggiungendo: “Fatti insegnare ad usarla e rispondimi”.

Continua a leggere



Si chiama Corona, australiano, ha 8 anni. Scrive a Tom Hanks per informarsi del suo stato di salute e spiega la tristezza nel sentirsi chiamato coronavirus da molti per via del suo nome. L’attore risponde in modo affettuoso, regalandogli una macchina da scrivere di marca omonima, Corona, e aggiungendo: “Fatti insegnare ad usarla e rispondimi”.

Continua a leggere

Continua a leggere