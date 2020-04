I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bari, picchia la compagna in strada e il video finisce online: arrestato. Lei non aveva denunciato



È stato arrestato dai poliziotti della questura di Bari il 45enne, pregiudicato da poco uscito dai domiciliari, che la sera della vigilia di Pasqua aveva picchiato la compagna 23enne in strada. La violenta aggressione era stata ripresa in un video che, in poco tempo, aveva fatto il giro del web. La giovane non aveva denunciato: “È solo un attacco di gelosia”

