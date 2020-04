I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Beatrice Valli incinta in ospedale: “Non sto bene”. Marco Fantini potrà assistere al parto



Visita in ospedale per la ex di Uomini e Donne, ormai vicinissima alla nascita della figlia Azzurra. Il compagno Marco ha confessato di aver passato momenti d’ansia svelando ai fan che avrà la possibilità di assistere al parto. Ultimamente, l’ingresso ai papà era vietato a causa delle misure anti-coronavirus.

