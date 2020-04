I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bertolaso non rispetta il periodo di quarantena e si mostra in pubblico senza mascherina



Dimesso il 7 aprile dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dallo scorso 24 marzo a causa dell’infezione da Coronavirus, l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso ha già lasciato la Lombardia, passando per Roma e arrivando nelle Marche. Ma, come diversi utenti Twitter fanno notare, a Civitanova, il consulente della Regione Lombardia per l’ospedale da campo in Fiera Milano, poi rivelatosi un flop, non pare osservare le condotte di sicurezza per evitare la diffusione del contagio da Covid. Però punta il dito verso gli altri.

