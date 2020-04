I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bianca Guaccero, con il nuovo taglio, evita le polemiche: “È una parrucca”



Bianca Guaccero ha voluto evitare subito le eventuali polemiche che si sarebbero sollevate intorno la foto di un nuovo taglio con frangetta. In un momento in cui l’emergenza coronavirus ha chiuso giustamente al mondo estetiste e parrucchieri, come a tanti altri settori, la conduttrice di Detto Fatto ha spiegato: “è una parrucca! L’ho fatto perché non ho voglia di tagliare sempre i capelli!”.

Continua a leggere



Bianca Guaccero ha voluto evitare subito le eventuali polemiche che si sarebbero sollevate intorno la foto di un nuovo taglio con frangetta. In un momento in cui l’emergenza coronavirus ha chiuso giustamente al mondo estetiste e parrucchieri, come a tanti altri settori, la conduttrice di Detto Fatto ha spiegato: “è una parrucca! L’ho fatto perché non ho voglia di tagliare sempre i capelli!”.

Continua a leggere

Continua a leggere