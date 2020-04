I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bimba autistica ustionata scuola, il giudice archivia: “Nessuno è responsabile del danno”



Nessuno è responsabile per le gravi ustioni riportate da una bimba autistica mentre si trovava a scuola, affidata alle cure degli insegnanti. È la conclusione del Tribunale di Ragusa nel caso della piccola S., ricoverata presso il Centro grandi ustionati un anno fa per essersi ustionata con delle sostanze corrosive usate per il disgorgamento dei bagni e non rimosse dai servizi igienici della scuola pubblica che la bimba frequentava. La famiglia: “Andremo avanti, non finirà così”.

