Birre, grigliata e partita di calcio. La pasquetta dei poliziotti nel cortile del carcere di Firenze



Una quarantina di agenti di polizia penitenziaria insieme alle loro famiglie hanno festeggiato la Pasquetta nel cortile del penitenziario in barba ai divieti di assembramenti, organizzando una grigliata con fiumi di birra e persino una partita di calcio. Come se non bastasse nessuno indossava le mascherine.

