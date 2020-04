I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bollette, sospesi fino al 13 aprile i distacchi di luce, acqua e gas dei cittadini morosi



L’Arera ha prorogato la sospensione dei distacchi per morosità relativi alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua prevista a causa dell’emergenza Coronavirus: la nuova data è quella del 13 aprile. Novità anche in tema di rateizzazione delle bollette e del loro invio in formato elettronico.

Continua a leggere



L’Arera ha prorogato la sospensione dei distacchi per morosità relativi alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua prevista a causa dell’emergenza Coronavirus: la nuova data è quella del 13 aprile. Novità anche in tema di rateizzazione delle bollette e del loro invio in formato elettronico.

Continua a leggere

Continua a leggere