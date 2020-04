I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bollette, sospesi fino al 17 maggio i distacchi di acqua, luce e gas dei cittadini morosi



Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, proroga lo stop ai distacchi per le utenze di luce, gas e acqua dei cittadini morosi. La sospensione dei distacchi sarà valida fino al 17 di maggio, seguendo quanto stabilito dal governo sulla ripartenza in seguito all’emergenza Coronavirus.

