Bollettino Coronavirus, oggi alle 18 ci sarà la conferenza stampa di Borrelli



Appuntamento oggi, lunedì 20 aprile, con la conferenza stampa del capo della Protezione civile, Angelo Borrelli che renderà noto in pubblico il bollettino aggiornato dell’emergenza Coronavirus in Italia: si tratta del primo appuntamento in presenza dopo la decisione di ridurre i punti stampa e renderli da giornalieri a settimanali.

