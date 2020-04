I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bologna: va in posta per pagare l’affitto ma trova conto svuotato, pensionato tenta il suicidio



L’episodio nel piccolo comune di Castel del Rio, nel Bolognese. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, malato e con una pensione di 600 euro al mese, non avrebbe retto a quella notizia per lui sconvolgente visto che non ha altri introiti se non quella piccola pensione che gli serve anche per pagare l’affitto.

