I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Borrelli: “I morti che hanno sintomi ma a cui non viene fatto il tampone non sono conteggiati”



Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, ha spiegato, rispondendo alla domanda di una giornalista durante il punto di stampa di oggi, che “le persone che sono morte pur avendo i sintomi del Coronavirus, ma che non sono state sottoposte a tampone e che quindi non sono considerate clinicamente positive non sono contemplate nel conteggio dei decessi del nostro bollettino giornaliero”.

Continua a leggere



Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, ha spiegato, rispondendo alla domanda di una giornalista durante il punto di stampa di oggi, che “le persone che sono morte pur avendo i sintomi del Coronavirus, ma che non sono state sottoposte a tampone e che quindi non sono considerate clinicamente positive non sono contemplate nel conteggio dei decessi del nostro bollettino giornaliero”.

Continua a leggere

Continua a leggere