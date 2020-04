I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Borrelli: “L’unica data certa per la fine delle misure di contenimento anti contagio è il 13 aprile”



Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus, ha ricordato che l’unica data certa per la fine del blocco delle attività produttive non essenziali, e dello stop agli spostamenti dei cittadini, è quella del 13 aprile: “Non posso permettermi di dare una data, anticipando le decisioni del governo. Non avendo gli elementi non posso divulgare queste comunicazioni”.

