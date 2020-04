I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Botte dal marito davanti alla bimba: per la prima volta allontanato il violento, la vittima resta a casa



Un 51enne trentino resosi colpevole di maltrattamenti alla moglie in presenza della bambina è stato allontanato da casa. Per la prima volta applicata la direttiva in materia di violenza domestica che dispone che sia l’autore delle violenze a lasciare il domicilio coniugale, anziché la vittima. L’uomo ha passato una notte in un Bed and breakfast per poi rifugiarsi a casa dei parenti. La direttiva è stata emessa dalprocuratore di Trento, Sandro Raimondi.

