Brindisi, bambino di 4 mesi positivo al coronavirus: era ricoverato in pediatria



Il bimbo era stato ricoverato per altre malattie nel reparto di pediatria ma dopo alcuni giorni, malgrado non avesse sintomi tipici come tosse o febbre, i sanitari dell’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi hanno deciso di approfondire i controlli e, facendo il tampone, hanno scoperto che era positivo al Covid-19.

