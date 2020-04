I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bruce Willis rasa a zero la figlia Tallulah ed è uguale a Demi Moore in Soldato Jane



Bruce Willis è tornato a casa della ex moglie Demi Moore per trascorrere la quarantena con i suoi figli. L’attore ha assecondato la richiesta della più piccola di casa, Tallulah di 26 anni, che ha deciso di liberarsi della sua chioma blu per rasarsi i capelli a zero. Il video in cui Willis, con tanto di rasoio elettrico in mano, taglia i capelli della figlia ha fatto il giro del web e la ragazza con questo nuovo look è uguale alla madre quando interpretò il Soldato Jane.

