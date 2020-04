I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bullizzato su Instagram da una ragazza: “Ti spogli o no?”. Giovane disabile tenta il suicidio



Ha spinto un giovane disabile a spogliarsi in diretta Instagram mettendolo in ridicolo davanti a migliaia di contatti. Per l’umiliazione, il giovane, un 21enne sordo, è scappato di casa tentanto il suicidio. È accaduto il 10 aprile 2020, vittima un giovane senegalese di Pisa la cui famiglia, integrata da anni in Italia, ha prontamente denunciato l’episodio alla polizia.

