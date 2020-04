I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Burioni: “Infettare volontari vaccinati: così riduciamo sperimentazione da un anno a pochi mesi”



“Si prendono delle persone giovani, persone che non dovrebbero soffrire grande danno dall’infezione, si vaccinano e poi si prova a infettarle. Se questo venisse eticamente accettato noi potremmo ridurre quell’anno a pochi mesi”: così il virologo Roberto Burioni spiega i passi avanti fatti in questi mesi dalla scienza in merito a un vaccino contro il Covid-19 e parla della fase 2.

