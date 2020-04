I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Burioni: “Oms sempre più deludente, consiglia le mascherine solo per i medici e non per tutti”



Roberto Burioni ha criticato il nuovo documento dell’Oms sul corretto utilizzo delle mascherine. Secondo l’organizzazione “le mascherine mediche andrebbero riservate agli operatori sanitari”, e “il loro uso da parte della popolazione potrebbe creare un falso senso di sicurezza”. Il virogolo giudica “deludente” questa presa di posizione.

