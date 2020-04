I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cabras (M5s) “Covid è la fine di Maastricht: tedeschi rinuncino a un’Europa germanocentrica”



“I Paesi del nord Europa hanno ancora i piedi tutti dentro il pantano di Maastricht e non hanno assorbito il trauma di una nuova epoca. L’epidemia in un amen ha fatto a pezzi anche il loro vecchio cruscotto di strumenti finanziari. Vogliono conservare le situazioni che credono ancora vantaggiose per loro. Ma, da Paese fondatore delle istituzioni europee, noi poniamo qui ed ora l’esigenza di costruire nuove fondazioni”: così Pino Cabras, capogruppo M5s in commissione Esteri alla Camera, commenta con Fanpage.it la risposta dell’Unione europea alla crisi economica generata dal coronavirus.

