Calendario postumo aprile 2020 della compagnia teatrale Frosini/Timpano

Cari amici, marzo è stato un campo di battaglie mancate, perse o rimandate. Abbiamo cercato di essere ottimisti ma, almeno sul fronte del teatro, a nulla è valso: tutte le date sono state rimandate o annullate per l’emergenza sanitaria, non abbiamo potuto fare il nostro workshop previsto, non siamo andati a Madrid per Nuova Escena Italiana dell’Istituto italiano di Cultura per la lettura drammatizzata al Teatro Valle-Inclan del nuovo testo Ottantanove tradotto in spagnolo – rimandato per ora al 3 giugno – ed insomma siamo chiusi in casa, preoccupati e responsabili, a cercare di capire come tornare presto da voi, cioè in pubblico, a lottare per gli ammortizzatori sociali che ci spettano, da un lato, a cercare di capire le implicazioni di questa brutta situazione, mantenendo il più possibile lucidità, calma, speranza.

Siamo ormai tutti in attesa.

Come tanti, abbiamo deciso di non sparire dal presente, nel presente, ma anche di non produrre dirette streaming casalinghe e produrre a getto continuo nuovi pensierini ossessivi-compulsivi. Siamo nel vuoto di un lutto, quello nazionale e planetario e quello personale, cioè il nostro lavoro, che è anche la nostra sola identità, quello che siamo, lo spazio fisico e mentale dove mettiamo da sempre tutto quel che abbiamo. Oltre che il nostro unico reddito.

Abbiamo quindi occupato lo spazio vuoto del teatro con la nostalgia di un bel ricordo, attivando due percorsi a costo zero – e per noi a guadagno zero:

– Il progetto #Indifferita – una piccola programazione di “resti teatrali”, vale a dire spettacoli teatrali in video, selezionati da noi secondo un criterio insieme di gusto personale e di rappresentatività di una storia del teatro contemporaneo recente: lavori di Carullo / Minasi, Meridiano Zero, Sistemi Dinamici altamente instabili, Silvia Gribaudi, Andrea Cosentino, Roberto Latini, Garbuggino / Ventriglia, Teatro della Tosse, Balletto civile e molti altri; tutti lavori di compagnie di teatro e danza italiane – cui chiediamo di aprire i loro archivi privati per una sera – in un percorso che va dal 2000 al 2020. Li lanciamo sui social, Istagram, Facebook, Twitter ogni giorno.

– Il progetto #Teatroatradimento – stiamo mandando via whatsapp delle pillole di teatro travestite da messaggio vocale e registrate direttamente col telefono, appena equalizzate un po’ per noi dal nostro collaboratore Omar Scala; sono in questo caso, almeno per ora, tutti ricavati da frammenti di nostri lavori, anche inediti: ne mandiamo uno a settimana a chi abbiamo nella rubrica del telefono ma naturalmente se siete interessati è possibile richiedere di essere messi in rubrica.

Per il resto, che dire?

Archeologia del futuro che si fa già passato.

Ad aprile il nostro calendario avrebbe previsto Gli sposi. romanian tragedy al CSS di Udine – Teatro Pasolini di Cervignano (UD) il 16 aprile, il 2 aprile a Genova – Palazzo Ducale per La Storia in piazza rinviato già al prossimo anno, lo Zibaldino africano – Acqua di colonia il 17 aprile al Cineteatro Agorà di Robecco sul Naviglio, e tra il 23 e il 26 aprile a Milano per il bel progetto Che storia! – Festival alla Fondazione Fetrinelli…

Il workshop Corpo politico per attori e danzatori che era previsto per marzo proveremo a riprogrammarlo appena possibile, ma non si sa ancora quando.

Continuiamo con costanza il lavoro di preparazione di Ottantanove che debutterà nell’autunno 2020, ma c’è molta incertezza su tutto. La costanza non basta. Ci vogliono i voti alla Madonna.

Non abbiamo mai amato di più il teatro, e la vita, come in questi giorni.

DA CASA per il momento potete seguire #INDIFFERITA cercando l’hashtag su facebook e instagram

e sul nostro canale YOUTUBE IN DIFFERITA Frosini/Timpano

CALENDARIO POSTUMO di Aprile e Marzo

GLI SPOSI. romanian tragedy

2 aprile, La Storia in piazza, Palazzo Ducale, Genova RIMANDATO al 2021

15 aprile, CSS Teatro Pasolini, Cervignano (UD) RIMANDATO

ZIBALDINO AFRICANO / ACQUA DI COLONIA

17 aprile, Cineteatro Agorà, Robecco sul Naviglio (MI) RIMANDATO

23-26 aprile, Che storia! – Festival, Fondazione Feltrinelli, Milano RIMANDATO

DISPREZZO DELLA DONNA. reading-concerto

8 marzo, Festival Divercity, Sala Gregorianum, Milano RIMANDATO

SI L’AMMORE NO

6 marzo, Spazio Matta, Pescara RIMANDATO

14 marzo, Teatro Ferrara Off, Ferrara RIMANDATO

ALDO MORTO

13 marzo, Teatro Comunale, Occhiobello (RO) RIMANDATO

OCHENTA Y NUEVE – OTTANTANOVE – mise en espace in spagnolo

23 marzo, Teatro Valle-Inclàn, Centro Dramatico Nacional, Madrid RIMANDATO al 3 giugno

ZIBALDINO AFRICANO / ACQUA DI COLONIA

28 marzo, Rassegna SQUALI, Teatro Salus, Legnago (VR) RIMANDATO

Workshop Corpo Politico

20 – 22 marzo, Spazio Kataklisma, con Elvira Frosini, Roma RIMANDATO

