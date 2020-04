I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cartabellotta a Fanpage: “Le persone guarite sono meno di quelle comunicate da Protezione Civile”



“Il numero dei guariti comunicati dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute includono casi con status di guarigione non noto”: lo denuncia a Fanpage.it Nino Cartebellotta, presidente della fondazione Gimbe, un think tank che si occupa di ricerca in ambito sanitario. Questa incongruenza nei dati risulta in una sovrastima del tasso di guarigione: un fattore che potrebbe incidere nelle politiche adottate dal governo.

