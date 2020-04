I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cassa integrazione, chi ne ha diritto per l’emergenza Coronavirus



Il ministero del Lavoro ha pubblicato sul suo sito le Faq riguardanti la circolare n. 8 dell’aprile 2020, un provvedimento riguardante soprattutto la cassa integrazione, oltre ai tirocini e alle assenze per malattie durante il periodo di emergenza legata al Coronavirus. Il ministero spiega anche i requisiti necessari per lavoratori e aziende per accedere alla cassa integrazione in deroga.

